У ляльковому – прем’єра

04/03/2019 Розмір тексту:

Нову виставу «Дванадцять місяців» підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. П’єсу до цієї прем’єри за мотивами казок Богдана Лепкого написали тернопільський письменник, драматург, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук та головний режисер театру, заслужений артист України Володимир Лісовий.

Переглянути її запрошують діток від чотирьох років, утім у театрі переконані, що казка буде цікавою й дорослим. Прем’єрний показ вистави відбудеться 10 березня о 12.00 та о 14.30.

– Казка переносить нас у засніжені Карпати, – розповіли у ляльковому. – Ось, лунає гучна трембіта, чути звук таємничої дримби, ніжно звучить сопілка. З’являються троє вівчарів-казкарів, одягнених у традиційний гуцульський стрій. Вони і заграють, і затанцюють, і казку розкажуть. Про сирітку Ксеню, про злу мачуху та її ліниву і заздрісну доньку Палану та про дванадцять братів-місяців, які нагородять добрих за добро, покарають злих за зло.

У «Дванадцяти місяцях» режисер-постановник Володимир Лісовий вдало поєднав кілька прийомів: живий план, техніку «чорного кабінету» та традиційну ширму із тростинними ляльками. Таке вирішення спектаклю дозволяє динамічно змінювати місце дії та точно охарактеризувати її. Вистава захоплює увагу глядачів, які разом з головними героями переживають усі труднощі, випробування, радощі та щастя.

Квитки на прем’єру можна купити у касі театру актора і ляльки, що на вулиці Січових Стрільців, 15. Їх вартість становить 30 гривень. Каса театру працює щоденно, крім суботи, з 10.00 до 17.00, у неділю – з 10.00 до 15.00.

Ольга Трач