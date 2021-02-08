В Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки підготували прем’єру. Розрахована вона на найменших глядачів – діток від трьох років. Це вистава «Урок для Ослика» за твором Херманіса Паукша.

Нову постановку планували показати ще у вересні минулого року та через карантин зробити цього не вдалося. Тож у ляльковому запрошують переглянути прем’єрні покази зараз – 10 лютого о 18.00 та 11 лютого об 11.00. Вартість квитка – 50 гривень. Тривалість вистави – 30 хвилин.

Нову постановку здійснив режисер Олег Боков, сценічне оформлення до неї створила художниця Оксана Федун, а музичне – композитор, заслужений артист України Олександр Бурміцький.

У виставі розповідається про Ослика, якому подобалося його безтурботне життя, і який не хотів ходити до школи, де потрібно вчитися. Одного разу дорогою до школи він зустрів Гномика, який за допомогою чарівної палички може робити справжні дива. Ослик вирішив, що це чудовий шанс втекти від набридливого вчителя! Проте Гномик приготував власний повчальний урок, який Ослик запам’ятає надовго.

– Все має свої витоки з дитинства – каже режисер-постановник Олег Боков. – Приходячи до школи, кожна дитина опиняється в ситуації внутрішнього конфлікту, коли з одного боку – необхідність набувати нові знання, щоб бути там, де відбуваються дива, а з іншого боку – небажання докладати зусилля і, як наслідок, падіння у яму з непотребом. Саме цим мене зацікавила п’єса Херманіса Паукша «Ослик», за якою ми створили виставу «Урок для Ослика». Ми поставили перед собою завдання наголосити на тому, що знання та навички, хоча й даються нелегко, але захищають майбутнє людини від необачних помилок і навіть фіаско.

Здійснити постановку для малечі, як зауважують лялькарі, нелегко. Адже найменший глядач – найвимогливіший. Важлива кожна деталь вистави: від музики та акторської гри до декорацій та ляльок. Та коли гармонійно все поєднати і вміло подати дитині, їй буде легко та цікаво пізнавати світ через мистецтво.

– Цікаве рішення сценічного простору запропонувала художник-постановник вистави Оксана Федун, поєднавши дві різні системи ляльок, – розповідає Олег Боков. – Нагорі, на ширмі, ляльки «живуть» у тому звичайному світі, де відбуваються перетворення. Внизу ширми в отворі – яма, «життєве дно». Між ними – Школа, де у кожного персонажа своє віконечко, «своя ніша». Куди потрапити – вибір кожного. А весь цей світ існує у так званому «бізі-борді» (дитяча розвиваюча дошка). Сьогоднішніх дітей він супроводжує з перших днів життя, тому сприймається природньо, а також створює простір гри.

Попри те, що вистава створена для найменших глядачів, у театрі переконані, що дорослим також буде чого повчитися, а ще – пригадати особливі моменти зі свого шкільного життя.

Фото із сайту лялькового театру