У ласощах, які дуже полюбляють діти, знайшли небезпечну заразу

Партію продукції Кіндер Шоко-Бонс та Кіндер Сюрприз Максі добровільно відкликають з України через спалах харчової інфекції спричиненою сальмонелою.

Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби, пише agronews.ua.

“Повідомлення про спалах харчової інфекції, спричиненої Salmonella Typhimurirum, яка виявлена в окремій продукції компанії Ferrero (виробник: Ferrero Ardennes S.A., Belgium), що експортувалися до України ТОВ “ФЕРРЕРО УКРАЇНА” (отримувач: ТОВ “РАБЕН УКРАЇНА”, вул. Броварська, 150, смт Велика Димерка, Київська область, 07442), отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) 06 квітня 2022 № 2022.1799-fup 29, від 28 квітня 2022 № 2022.2452-fup 3”, – йдеться в повідомленні.

Товариство “ФЕРРЕРО УКРАЇНА” повідомило Держпродспоживслужбу про добровільне відкликання партій продукції Кіндер Шоко-Бонс та Кіндер Сюрприз Максі в Україні.