Зоологічний парк місцевого значення «Лановецький зооботсад» відновлюють у Ланівцях. Відкрити його планують до Дня Незалежності України.

Цьому парку уже більше 40 років. Силами громадськості району його створили у кінці 1970-х на частині території Лановецького парку культури і відпочинку. Він займав площу 10 гектарів. Свого часу там жили різні тварини, птахи, земноводні, плазуни, риби. У 1996 році за рішенням Тернопільської обласної ради парк оголосили об’єктом природно-заповідного фонду.

З роками парк не розвивався і не утримувався на належному рівні. Благоустрій був знищений, у ньому не було спеціальних місць для відпочинку, доріжок, освітлення. У 2016 році Лановецька міська рада вирішила реконструювати парк, замовивши проект генерального плану благоустрою території зоологічного парку “Лановецький зооботсад”. У 2017 році там відремонтували гідротехнічну інфраструктуру, щоб не було підтоплень та побудували нову каналізаційно-насосну станцію. Та на все коштів громади не вистачало. Тому проект подали на конкурсний відбір для фінансування Державним фондом регіонального розвитку. У липні 2019 року обласна адміністрація отримала першу чергу коштів у розмірі 4 мільйони гривень на реалізацію проекту. З міського бюджету виділили понад 570 тисяч гривень. Загальна вартість проекту становила 12 мільйонів 74 тисячі гривень. Роботи з облаштування парку розпочали у листопаді 2019 року і продовжили у 2020-му році. Планували, що об’єкт буде готовий до кінця 2020-го. Та ремонтні роботи тривають і тепер. Нещодавно у Тернопільській державній адміністрації повідомили, що для завершення робіт необхідно завезти ґрунт, вирівняти ділянки між доріжками й засіяти траву, висадити дерева. Зокрема, планують висадити канадський червонолистий клен, туї різних видів, самшит, акацію, сакуру та магнолію.

У проекті, який подавали до ДФРР зазначено, що будуть створенні усі необхідні умови для відновлення території природно-заповідного фонду, охорони та збереження оселищ рідкісних та зникаючих видів флори та фауни. Щодо благоустрою парку, то мають бути: пішохідні доріжки, освітлення головних доріжок, переїзди і пішохідні містки, альтанки, кущі, квіткові композиції, газон, спортивний майданчик, «Співоче поле» для проведення культурно-масових заходів, інформаційні стенди.

Фото із сайту Лановецької міської ради