«Серце в долонях», – благодійний ярмарок під такою назвою організували у Ланівцях.

Під час дійства збирали кошти для людей з кардіологічними захворюваннями; зокрема, на трансплантацію серця хлопцеві.

На благодійному ярмарку продавали різноманітну сувенірну продукцію та солодощі. Як повідомили організатори, вдалося виручити 15 тисяч гривень. Кошти передали на трансплантацію серця юнакові Андрію Козаку.

«Благодійний ярмарок “Серце в долонях”, спрямований на підтримку людей із кардіологічними захворюваннями, від Молодіжної ради Лановецької ОТГ відбувся у рамках святкування Дня міста Лановець. Гостям свята пропонували придбати сувенірну продукцію із символікою Лановець, солодощі тощо. Під час ярмарку Молодіжна рада виручила 15000 грн. Кошти передано на лікування Андрія Козака, якому потрібна операція із трансплантації серця. Дякуємо усім, хто долучився до організації та реалізації благодійного ярмарку “Серце в долонях”».

Організатори ярмарку додають, сувенірну продукцію, яка залишилася — чашки, блокноти, ручки, магніти – ще можна придбати у кав’ярні “Кип’яток”. Зібрані кошти рятуватимуть чиєсь життя.

Софія Романська