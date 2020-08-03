Нині двоє жінок, 1987 та 1989 років народження та їхній спільник – водій автомобіля, 1984 року народження затримані в порядку статті 208 КПК та перебувають в ізоляторі Старокостянтинівського відділу поліції, адже останній їхній злочин оперативники задокументували саме на території цього району Хмельниччини.

27 липня до тернопільських поліцейських звернулися рідні 80-річної жительки обласного центру про те, що пенсіонерку обдурили шахраї. З’ясувалося, двоє жінок прийшли до помешкання старенької і, назвавшись працівниками соціальної служби, запевнили бабусю, що потрібно обміняти гривні, адже почалася грошова реформа. Довірлива пенсіонерка віддала всі свої заощадження – майже сто тисяч гривень.

– У ході оперативних заходів нам вдалося вийти на слід зловмисниць, спільником котрих був чоловік – водій авто на якому лиходії гастролювали з міста в місто, – розповів оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Іван Бачинський. – На момент встановлення підозрюваних осіб, а всі вони – уродженці східних областей, останні вже перебували на Хмельниччині, де теж встигли скоїти шахрайство: забрали у пенсіонерки 17 тисяч гривень.

Мобільності пройдисвітів можна лише позаздрити: за декілька днів вони побували і в Тернополі, і на Хмельниччині, і на території Рівненської та Волинської областей. Затримали зловмисників на Київщині.

Пройдисвітам інкримінують частину 2 статті 190 ККУ. Наразі тривають оперативні заходи з метою встановлення причетності зловмисників до інших протиправних діянь.