13 серпня о 13:00 на Спортивній площі відбудеться відкриття зірки живої легенди українського живопису, всесвітньо відомого художника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка – Івана Марчука.

«Площа Зірок» – це всеукраїнський соціальний проєкт, метою якого є підтримка та популяризація національної культури, мистецтва і спорту, пише Вечірній Київ. У центрі міста «запалюються» зірки видатних українців, людей, які досягли найкращих результатів у своїй роботі у трьох категоріях: ТЕАТР/КІНО, МУЗИКА, СПОРТ.

Пам’ятні знаки, розташовані уздовж вулиці Л. Українки, Еспланадної та Спортивній площі. Виготовлені вони з латуні розміром 30 на 60 см, мають покажчик вкладу лауреата (кіно, музика, спорт) і QR-код, який веде на сторінку проєкту і розповідає про досягнення лауреата.

Перед карантином тут відкрили одразу три зірки українським спортсменкам.

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