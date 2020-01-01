У столиці поліцейські випадково виявили родину з двома дітьми, яка оселилася у закинутому будинку.

Оселя знаходиться у аварійному стані й створює загрозу для життя та здоров’я, тож правоохоронці аж ніяк не очікували побачити там малечі, повдіомляє Магнолія-ТВ.

Втім під час відпрацювання адміністративної дільниці на вулиці Цимбалів Яр поліцейські офіцери громади помітили у закинутому будинку мешканців й вирішили перевірити.

Як розповіли в поліції, раніше у помешканні проживала жінка, яка кілька місяців тому померла. Проте зараз у будинку оселилася родина – чоловік із жінкою та двоє малолітніх дітей, яка нещодавно приїхала до столиці із Тернопільської області.

«Умов для проживання сім’ї з двома дітьми, 2016 і 2018 років народження, у будинку немає. Приміщення перебуває в аварійному стані, а також захаращене сміттям, без опалення, світла й водопостачання», – зазначив поліцейські.

Поліцейські оповістили службу у справах дітей і сім’ї Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, які приїхали на виклик. Посадовці прийняли колегіальне рішення: до покращення умов проживання родини помістити малечу у медичний заклад.

А от відносно 32-річної матері складено протокол за частиною першою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Жінці ймовірно доведеться сплатити штраф.