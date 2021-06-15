Центр сучасного мистецтва Івана Марчука відкриють у столиці. Там представлять роботи відомого художника з Лановечини.

Кабінет міністрів має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення такого мистецького закладу і може розглянути питання про залучення до створення центру грошей благодійників. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Марчук каже, що такий центр допоможе розвивати мистецтво.

«Тривалий період шукали будівлю для створення музею. Президент запропонував приміщення, що нині належить ДУС. Його готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір’я. Хочеться, щоб якомога більше людей могли відвідувати цей музей».

Додамо, Іван Марчук у радянські часи тривалий період не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів. У 2020 році картина Івана Марчука «Човни цвітом поросли» була продана за 56 тисяч доларів, а пейзаж «Золота ніч» цьогоріч проданий на аукціоні за 96,8 тисяч доларів.