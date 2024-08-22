Мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну загинув загинув мешканець Тернопільщини Іван Ковальський.

Свій останній бій захисник прийняв 16 серпня поблизу населеного пункту Вікторівка у Кореневському районі Курської області російської федерації.

Про важку втрату повідомили у Вишнівецькій територіальній громаді.

“Під час проходження військової служби зарекомендував себе позитивно. Функціональні обов’язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення.

Щирі співчуття рідним і близьким…

Вічна пам’ять і слава Герою”, – ідеться у повідомленні громади.