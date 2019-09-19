Три факти крадіжок автозапчастин з транспортних засобів задокументували працівники Кременецького відділу поліції. Злодії зняли акумулятори з вантажівок.

Не завелася вранці вантажівка «КАМАЗ» у мешканця райцентру. Несправність водій виявив одразу – уночі невідомий зловмисник викрав з авто дві акумуляторні батареї.

У таку ж халепу потрапив ще один кременчанин, водій «ДАФ». Машина стояла поблизу господарства потерпілого, а вранці чоловік мав відправитися в рейс. Однак авто не завелося за відсутності обох акумуляторів.

Акумуляторні злодії побували на подвір’ї ще одного мешканця Кременця, залишивши без запчастини автомобіль «ВАЗ».

За усіма фактами відкриті кримінальні провадження, тривають пошуки зловмисників, повідомляють у поліції.