У Кременці вперше пройшов легкоатлетичний “Щедрик”

15/01/2019 Розмір тексту:

Перший трейловий забіг «Щедрик» організували у Кременці. Легкоатлети долали чималі дистанції гірською місцевістю. На фіналі забігу усіх учасників пригощали гарячим чаєм та різноманітними смаколиками.

Забіг мальовничими пагорбами та лісами Кременця організували вперше. Легкоатлетам запропонували дві дистанції: до п’яти та до дванадцяти кілометрів.

«Реєстрація для всіх була відкритою та безкоштовною. Стартували наші учасники о 14.00. Це забіг мальовничими пагорбами та лісами Кременця. Дистанції: 3-5 та 10-12 кілометрів. Також усіх учасників ми пригощали різноманітною смакотою, а по завершенні забігу розпочалася розважальна програма з нагоди святкування Старого Нового року», – відзначив співорганізатор заходу Сергій Яросевич.

Долучилися до забігу не лише кременецькі легкоатлети, а також завзяті бігуни з усієї області. До прикладу, співорганізатор Тернопільського півмарафону Роман Задорожний прибіг другим.

«Це мій перший офіційний старт цього року. Друге місце на дистанції 10 км. Прибіг за 47.45 хв. Вважаю, що це непоганий початок 2019-го року», – зазначає Роман.

Попереду в легкоатлетів чимало забігів. Оскільки 2019 рік досить насичений різноманітними спортивними подіями.

Софія Романська