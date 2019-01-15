У Кременці вперше пройшов легкоатлетичний “Щедрик”
Перший трейловий забіг «Щедрик» організували у Кременці. Легкоатлети долали чималі дистанції гірською місцевістю. На фіналі забігу усіх учасників пригощали гарячим чаєм та різноманітними смаколиками.
Забіг мальовничими пагорбами та лісами Кременця організували вперше. Легкоатлетам запропонували дві дистанції: до п’яти та до дванадцяти кілометрів.
«Реєстрація для всіх була відкритою та безкоштовною. Стартували наші учасники о 14.00. Це забіг мальовничими пагорбами та лісами Кременця. Дистанції: 3-5 та 10-12 кілометрів. Також усіх учасників ми пригощали різноманітною смакотою, а по завершенні забігу розпочалася розважальна програма з нагоди святкування Старого Нового року», – відзначив співорганізатор заходу Сергій Яросевич.
Долучилися до забігу не лише кременецькі легкоатлети, а також завзяті бігуни з усієї області. До прикладу, співорганізатор Тернопільського півмарафону Роман Задорожний прибіг другим.
«Це мій перший офіційний старт цього року. Друге місце на дистанції 10 км. Прибіг за 47.45 хв. Вважаю, що це непоганий початок 2019-го року», – зазначає Роман.
Попереду в легкоатлетів чимало забігів. Оскільки 2019 рік досить насичений різноманітними спортивними подіями.
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
- У фури відірвало кабіну: жахлива аварія на Тернопільщині. ФОТО
- У Тернополі впіймали кишенькового злодія, котрий обкрадав пасажирів маршруток
- Віктор Овчарук: “Система добровільного страхування у 2019 році охопить учасників АТО та ООС”
- Нардеп із Тернопільщини Михайло Головко зустрівся з українською діаспорою США
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...