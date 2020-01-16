У Кременці зібралися легкоатлети з різних міст на різдвяний трейл «Щедрик». До містечка з’їхалися бігуни з різних українських міст. Вони долали гірською місцевістю близько двадцяти кілометрів.

Тридцятирічний Іван Бойчук приїхав на змагання з Теребовлі. Чоловік каже, що обожнює змагання гірською місцевістю, оскільки вони дозволяють насолодитися краєвидами.

«Кременець – надзвичайно красиве містечко. Коли біжиш і дивишся на його краєвиди, просто перехоплює подих. Дуже вдячний організаторам змагань, оскільки все було на найвищому рівні».

Учасникам трейлу запропонували дві дистанції: 4 та 18 кілометрів. Бігуни обирали більш прийнятну для себе дистанцію. Як розповів співорганізатор змагань Роман Задорожний, «Щедрик» – це традиційні змагання, які пов’язані з розважальною програмою.

«Різдвяний трейл «Щедрик» – то вже майже традиція і нехай такою буде. Пампушки-ягнятка, ковбаса-колядка самі себе не вигуляють, тому кременецькі пагорби для цього годяться дуже доречно».

До змагань долучилися учасники проекту «Тернопіль-рандей», а також представники інших легкоатлетичних організації.

Софія Романська