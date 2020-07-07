10 липня Кременецький краєзнавчий музей проведе майстер-клас із приготуванню автентичної локальної страви – кременецького вишневого борщу.

Цей унікальний захід буде проводитись біля будівлі музею з дотриманням вимог карантину.

“Сьогодні музей працює над створенням автентичного меню страв краю для розвитку гастрономічного туризму. Під час прес-конференції заходу відбудеться презентація намірів роботи Кременецького краєзнавчого музею, де буде висвітлена співпраця з місцевими закладами харчування, робота гастрономічної комісії музею, планування щорічних гастрономічних заходів та фестивалів тощо”, – повідомляють організатори.