У Кременецькому районі найбільше виявлених випадків COVD-19 в області. Кількість інфікованих сягнула сягнула 376. Семеро людей померло з діагнозом коронавірусу. Відтак карантин на цій адміністративній території поки не послаблюватимуть.

“В області ситуація залишається складною за рахунок північних районів. Позаминулої доби було виявлено нових сім випадків у Кременецькому районі, один у Шумському районі. Загалом у Тернопільській області всього зареєстровано 2125 випадків підозр. Інтенсивний показник на сто тисяч складає в області 105, у місті Тернополі той показник складає 44. Видужало за період спостереження 678 осіб, це 61,7%. За добу, що минула, одужало 38 людей, в тому числі і 5 медиків. Всього за період спостереження зареєстровано 25 летальних випадків. На жаль, за добу, що минула, додався летальний випадок у Кременецькому районі, позаминулої доби — у Шумському районі”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Відтак у Кременецькому районі поки не відновлюють роботу громадського транспорту, а місцевих жителів закликають дотримуватися карантину на санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська