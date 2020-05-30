Найбільше інфікованих – у Кременецькому і Шумському районах, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак там вирішили не послаблювати карантин.

Поки що у цих районах не відновлюватимуть транспортного сполучення, а також не дозволятимуть працювати освітнім закладам.

У Кременецькому районі коронавірусом інфікувалося 392 людини, у Шумському – 138. Епідеміологи далі виявляють нові випадки. Втім, найбільше занепокоєння у лікарів викликає інфікування людей з групи ризику, а відсоток таких у північних районах області значний.

«Вікова структура хворих є такою, що викликає занепокоєння, кількість осіб, віком від 50-ти і старших в числі захворілих складає майже 40%, серед людей у віці 65 років і старших — 15%. Це вікова категорія ризику, відтак не хотілося б, щоб були такі високі цифри. Всього за період спостереження в області здійснено 11 734 дослідження методом ПЛР, у 1145 випадках діагноз підтвердився», – розповів Володимир Паничев.

З діагнозом COVID-19 у Кременецькому і Шумському районах померло 15 людей. А загальна кількість летальних випадків в області сягнула 26.

Софія Романська