У Кременецькій міській громаді готують проект щодо будівництва нового відділення надання соціальних послуг, де цілодобового перебуватимуть люди похилого віку.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Цей проект будуть втілювати у життя за фінансової підтримки Польщі. Питання співпраці обговорили в обласній адміністрації під час зустрічі з директором Центру європейських проектів Лешеком Буллером та cтаршим експертом Представництва Програми «Interreg NEXT Польща-Україна» у Львові Василем Хім’яком.

– Ми обговорили питання співпраці та підтримки України, – розповів Лешек Буллер. – У цій програмі зі сторони Польщі залучаємо чотири воєводства: Підкарпатське, Підляське, Люблінське і частину Мазовецького воєводства. Всі вони опрацьовують свої проекти, і так само зацікавлені у залучені коштів до українських проектів співпраці. Зазначу, що зараз закінчується робота в рамках проекту «Польща-Білорусія-Україна» вона дуже ефективно працює, має свої добрі результати. Надіюсь, що наступна співпраця Польщі з Україною буде також плідною.