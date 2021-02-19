У крамниці і на вулиці: дві тернополянки послизнулися і отримали переломи

Одразу дві тернополянки отримали переломи 17 лютого, послизнувшись на вулиці та в приміщенні крамниці.

Як повідомляють в Центрі надання екстреної допомоги, о 17.00 бригада швидкої виїжджала на вул. Бандери до 81-річної жінки, яка впала при вході у магазин, послизнувшись на підлозі. Із закритим переломом правого стегна потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставили у травмпункт.

Вже за декілька хвилин того ж дня – о 17.18 – бригада швидкої виїжджала на вул. Збаразьку до 49-річної Жінки. Вона послизнулася й впала на вулиці. Із закритим переломом правої гомілки потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставили у травмпункт, пише Терміново.