Виставку “Борщівська сорочка – національне надбання” відкрили у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Присвячена вона Дню Незалежності України. До експозиції увійшли вишиті вироби із фондової збірки музею – колекція традиційного борщівського народного строю.

– Особливою перлиною традиційного одягу Борщівщини є вишита сорочка, – розповіла Галина Завіша, завідувачка сектору відділу фондів. – Оскільки головною особливістю борщівських вишиванок є густі, масивні та магічні візерунки на рукавах, виконані переважно чорними вовняними нитками, а інші кольори використовують лише для обрамлення контурів орнаментів, які вишиваються, то багато легенд пов’язують їх саме з жалобою та сумом. Одна з легенд про борщівські сорочки переповідає, що нещадні татари повбивали всіх чоловіків у селах та містечках цього краю. Вірні жінки на знак глибокого трауру заявили, що сім поколінь їхніх нащадків будуть носити вишиванки з чорними орнаментами. І вони дотримали обіцянки.

Борщівські вишиванки, як зазначають у музеї, унікальні, неповторні та надзвичайно цінні, адже вони зберегли в собі ті давні традиції та знання, що в них заклали наші предки. Борщівська чорна сорочка є однією з найвідоміших українських вишиванок не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Їх передавали з покоління в покоління як оберіг, як символ роду. Оглянути виставку можна до 12 вересня.