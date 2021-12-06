Ще кілька місяців тому ця алея у Козові стояла пусткою, а вже сьогодні тут -встелені бруківкою доріжки, встановлені ліхтарі та лавки.

Зробили реконструкцію локації за кошти з субвенції на соціально-економічний розвиток у співфінансуванні з громадою. Ініціатором її відновлення став Козівський селищний голова Сергій Добалюк.

– Не пройшов і рік, як ми з Іваном Адамовичем гуляли по даній алеї, – розповідає Сергій Добалюк, Козівський селищний голова. – Десь я довів, що нам потрібно це зробити, адже вона є родзинкою цукрового заводу, селища цукровиків. Іван Адамович підтримав мою ідею і зараз ви бачите оновлену алею, де людям нині комфортно вечорами проводити свій час на дозвіллі.

– Мені здається, коли ти робиш якусь справу, то ти б мав розуміти, яким буде продовження цієї справи, – відзначив Іван Чайківський, народний депутат України. – Ти дивишся на ту молодь, яка прийшла на відкриття алейки і розумієш, що колись хтось на тій лавочці перший раз поцілується, хтось тут закохається. А це ті головні речі, заради яких ми сьогодні живемо, які нами рухають, які нас наштовхують до якихось справ, до якоїсь роботи.

Тепер алея стала окрасою селища цукровиків, тут граються діти, а дорослі виходять на прогулянки.

– Я тут виріс і живу … Безмежно радий і всіх запрошую сюди, відвідати цю алею, відпочити. Я думаю, що тут будуть і квіти, і клуб колись відремонтують, і буде тут життя, яке було колись за моїх молодих літ, – ділиться враженнями Володимир Бек, місцевий житель.

У наступному році тут планують оновити суміжні проїжджі частини.