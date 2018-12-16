У кожного десятого тернополянина – підвищений рівень цукру

16/12/2018 Розмір тексту:

З нагоди Дня діагностики діабету у Тернополі організували проходження експрес-тестів на визначення рівня глюкози у крові. Упродовж дня в лікувальних закладах міста таке обстеження пройшло близько тисячі осіб, у кожного десятого виявляли підвищений рівень цукру.

Акцію «День діагностики діабету» у Тернополі провели з ініціативи волонтерської організації «Люди допомагають людям». Серед завдань – запобігти розвитку цукрового діабету.

«Чимало людей і не здогадуються, що мають таке захворювання. Тому ми насамперед просимо приходити на обстеження, адже профілактика захворювання – це найкращий варіант. Виявити ранню стадію діабету без діагностики неможливо, оскільки на початку людину може нічого не турбувати. Ознакою цукрового діабету є стійке підвищення рівня глюкози в крові. Призводить до цього нестача гормону інсуліну. А загалом причин виникнення цукрового діабету може бути багато», – пояснює лікар-ендокринолог Василь Перейма.

В Україні нараховують понад мільйон хворих на цукровий діабет. На Тернопільщині – понад тридцять п’ять тисяч хворих, тільки цього року виявлено понад три тисячі нових випадків цукрового діабету. Відтак лікарі радять ставитися уважно до свого здоров’я, регулярно проходити обстеження у лікувальних закладах.

Софія Романська