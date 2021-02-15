У Коропці в стародавньому римо-католицькому костелі виявили документ датований ще 1919 роком. Знайшов довідку місцевий мешканець Ярослав Куриляк.

Чоловік розповів, на горищі шукав старовинні польські підсвічники, та між іншого помітив і унікальний документ, повідомляють Т1 Новини.

«Коли були мішані подружжя було потрібно брати спеціальні документи . Ця довідка була видана комісаріатом УНР для того, аби дати дозвіл на супружество дівчини з молодцем», – зазначив пан Куриляк.

І додає, найцікавіше те, що документ збережений в ідеальному стані. І це, попри різні історичні перипетії, які розгорталися на цій території.

Що стосується самого храму, то його в різні роки використовували не за призначенням, кажуть історики. Саме через це всередині повністю знищили унікальні скульптури та орган.

Єдине, що залишилося ще з часу заснування – ікона Матері Божої Ченстоховської. Їй вже більше 100 років. Історики кажуть, ікону вдалося зберегти завдяки парафіянам сусіднього греко-католицького храму.