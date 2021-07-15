На полях ТзОВ «Бучачагрохлібпром» з допомогою потужної та надсучасної техніки вже збирають перші врожаї.

Наразі завершили молотити озимий ячмінь. Зібрано врожай із 830 гектарів.

До робіт залучено 15 комбайнів, 5 навантажувачів для переміщення зерна та 23 вантажівки.

Заступник директора з рослинництва у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Віталій Коваль каже, попри несприятливі погодні умови, врожайність цьогоріч тішить – 7-7,7 т/га.

– Тривалі дощі перейшли у спеку, що спровокувало розвиток хвороб у рослин. Однак ми успішно з ними боролися, вчасно обприскували. Усе завдяки тому, що підприємство «Бучачагрохлібпром» має свою лабораторію. Ми вчимося працювати на випередження захворювань. Як тільки під мікроскопом бачимо розвиток спор, одразу виходимо на поле рятувати рослини. Бо коли агроном бачить проблему вже на полі, то пізно вживати заходів, – зазначає Віталій Коваль.

Наступний етап жнив у компанії – збір пшениці та ріпаку.

– Озимий ячмінь ми вже обмолотили весь. На черзі – пшениця й ріпак. Однак поки за них не беремося, бо ще дозрівають. Це пов’язано із холодною та затяжною весною, – пояснив Віталій Коваль.