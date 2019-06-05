В ніч на 4 травня у Тернополі невідомі заволоділи автомобілем марки «Nissan Patrol».

Як стало відомо журналістам сайту «Тернополяни», автомобіль належав дружині колишнього начальника УМВС в Тернопільській області.

У поліцію про зникнення машини повідомив Федір Бортняк, який свого часу дослужився до звання генерал-майора міліції та був очільником обласного управління, згодом — контрольно-ревізійного управління, а нині керує управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Тернопільській області.

Зі слів заявника, авто було припарковане в дворі на вул. Микулинецька 3А, де, до слова, розташована юридична адреса вищезгаданого управління. Відомо, що машина була на сигналізації, а в баку було близько 30 літрів бензину.

Правоохоронці отримали орієнтування та розшукують злодіїв та викрадений білий «Nissan Patrol» 2010 року випуску. Державний номерний знак: ВО 2000 ВК.