У колонію на Тернопільщині засудженій передавали булочки з коноплею

До співробітників відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП надійшло повідомлення від чергового місцевої виправної колонії про те, що в посилці, надісланій на ім’я засудженої, виявлено речовину, схожу на наркотичну.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, пакунок був адресований 33-річній засудженій. Серед іншого в посилці знаходилися хлібобулочні вибори, в яких знаходилася невідома речовина рослинного походження.

Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Поліцейські проводять розшукові заходи, щодо встановлення осіб причетних до протиправного.