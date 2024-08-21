У колонію на Тернопільщині передавали наркотики, замасковані під цукерки

До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від чергового установи виконання покарань про те, що в посилці, яка надійшла на ім’я одного з ув’язнених, виявлено речовину, схожу на наркотичну.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Як з’ясувалося, передача надійшла з Хмельницької області 41-річному чоловікові, який відбуває покарання за наркозлочини. Невідома біла кристалічна речовина була захована в обгортки з-під цукерок. Особу відправника встановлюють.

Працівники поліції речові докази вилучили та направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.