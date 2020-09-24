Вісім таблеток білого кольору без будь-яких позначок та назви виявили працівники жіночої Збаразької колонії в одній із передач.

З Очакова засудженій за майнові злочини прийшла посилка. Під час її огляду правоохоронці виявили в кульковому дезодоранті поліетиленові згортки з лікарськими засобами, а саме – з таблетками невідомого походження.

Заборонену речовину, каже начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Засуджена стверджує, що не знає від кого їй надійшла передача і що це за таблетки. Переконує, що знайомих в Очаково в неї немає.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 307 частина 2 ККУ.