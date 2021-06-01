Чортківські поліцейські задокументували факт незаконного обігу наркотичних засобів у слідчому ізоляторі.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від чергового слідчого ізолятора про те, що під час огляду посилки, яка надійшла на ім’я одного з ув’язнених, виявлено два поліетиленові пакетики з невідомою речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб. Заборонені речовини намагалися передати, замаскувавши їх в обгортках з-під цукерок.

Поліцейські встановили, що посилка була надіслана з одного з поштових відділень в Тернополі й адресована засудженому за майнові злочини 30-річному жителю Тернопільського району. Особу адресата правоохоронці встановлюють.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 (незаконне пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.