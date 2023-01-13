У колонію на Тернопільщині намагалися передати наркотики в… пачці з майонезу

Чергову спробу передати наркотичні речовини засудженому задокументували поліцейські Чорткiвського районного відділу поліції . Наркотики знайшли у продуктах, які намагалися передати до установи виконання покарань.

Про протиправне поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова. Під час огляду посилки, яка надійшла поштою одному ув’язнених, в пачці майонезу виявили три згортки з білою речовиною, схожою на наркотичну.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт злочину та вилучила речові докази, які будуть скеровані експерту для дослідження.

За фактом незаконного пересилання наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 307 ККУ. Відправника посилки із «сюрпризом» буде встановлено у ході досудового розслідування.

Тривають слідчі дії.

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