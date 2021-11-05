Незаконну спробу передати заборонені речовини у виправу установу задокументували працівники відділення поліції №4 (Збараж). Згорток з таблетками надіслали одному із засуджених.

Про протиправне поліцейським повідомив черговий установи виконання покарань №63. Під час огляду посилки, яка адресувалась на ім’я одного з ув’язнених, у волоських горіхах було виявлено сховки із таблетками, схожими на наркотичні засоби. Зловмисник сховав їх всередину горіха та склеїв шкарлупу.

Невідомі речовини поліцейські вилучили для проведення експертизи.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом незаконного пересилання наркотичних засобів.