У колонії на Тернопільщині викрили “смотрящого”: ним був кілер з Криму. ВІДЕО

29-річний уродженець Криму відбуває покарання за вчинене на замовлення умисне вбивство. У Чортківській установі відбування покарань, що на Тернопільщині, чоловік поширював так звані «злодійські традиції», закликав інших ув’язнених порушувати встановлені правила поведінки та позиціонував себе одним із так званих «смотрящих» за окремими дільницями виправної установи.

Одним із ключових «напрямків», за які відповідав «авторитет», був збір коштів з так званої «гри», де призовим фондом були заборонені в установі предмети та наркотики. Зловмисник організував та контролював канал постачання наркотичних засобів до Чортківської установи відбування покарань. Крім того, саме він розподіляв «товар» серед інших засуджених та обирав, кому варто збувати заборонені речовини.

Відомо також, що для легалізації отриманих від злочинної діяльності коштів «авторитет» використовував банківську картку раніше судимої мешканки Тернопільщини. Серед його спільників був і засуджений за умисні тяжкі тілесні ушкодження 27-річний так званий «смотрящий» за виправною установою.

Учора, 21 квітня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної та Чортківської окружної прокуратур провели обшуки на території Чортківської установи відбування покарань. Виявили та вилучили значну кількість наркотичних речовин у твердих, кристалічних, порошкоподібних та інших формах, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи про «злодійські традиції» та розподіл так званого «общаку».

29-річному «авторитету» повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вирішується питання про переведення підозрюваного в ізолятор тимчасового тримання іншої області, а також встановлюються особи всіх спільників.