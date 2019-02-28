У кого з мешканців області зросте пенсія. ВІДЕО

28/02/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Вже наступного місяця майже 93 % пенсіонерів Тернопільщини отримають перераховані пенсії.

Востаннє, нагадаємо, масову індексацію таких виплат проводили у 2017-му.

У скількох мешканців області пенсії зростуть, та хто отримає одноразову виплату сумою в понад 2 тисячі 400 гривень – дізнаєтесь із сюжету ІНТБ.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,341 / 12.2m