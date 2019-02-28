У кого з мешканців області зросте пенсія. ВІДЕО

28/02/2019 Розмір тексту:

Вже наступного місяця майже 93 % пенсіонерів Тернопільщини отримають перераховані пенсії.

Востаннє, нагадаємо, масову індексацію таких виплат проводили у 2017-му.

У скількох мешканців області пенсії зростуть, та хто отримає одноразову виплату сумою в понад 2 тисячі 400 гривень – дізнаєтесь із сюжету ІНТБ.