У кого з мешканців області зросте пенсія. ВІДЕО
28/02/2019 0
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Вже наступного місяця майже 93 % пенсіонерів Тернопільщини отримають перераховані пенсії.
Востаннє, нагадаємо, масову індексацію таких виплат проводили у 2017-му.
У скількох мешканців області пенсії зростуть, та хто отримає одноразову виплату сумою в понад 2 тисячі 400 гривень – дізнаєтесь із сюжету ІНТБ.
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