У книгозбірні варили чар-зілля і літали на мітлах. ФОТО

Школа чаклунства замість книгозбірні, професори-маги замість бібліотекарів, студенти Хогвартсу замість читачів.

Цієї особливої ночі у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей усе перевернулось з ніг на голову. І хтозна – можливо серед скромних спудеїв Гафельпафу та Рейвенклову вже народився новий лідер і дуже скоро ми почуємо про його великі добрі магічні справи!

Міжнародна ніч Гаррі Поттера – це дуже неординарна і довгоочікувана подія для поттероманів цілого світу. В головній дитячій книгозбірні Тернопільщини вона зібрала найпалкіших прихильників легендарної серії романів, які на декілька годин перевтілились у героїв улюбленого твору.

Реалістичність тематики заходу підкреслили майстерні декорації в стилі Гаррі Поттера, які бібліотекарі створили своїми руками.

На порозі «школи» учасників дійства зустріли справжні викладачі-чаклуни, а місію розподілення юних героїв по факультетах було доручено Сортувальному Капелюху.

Справжні пригоди розпочались у лабораторії Професора Горація Слізнорта, викладачі якої навчали студентів варити «вибухове» і «дибоволосне» зілля, «роздуваючий» напій та іншу чаклунську всячину.

Гаряче було і біля магічної дошки, завдання якої вимагали неабиякого розуму та зосередженості учасників. Тут потрібно було скласти чарівний пазл, який відкривав шлях до нових випробувань.

А нові випробування не забарилися! Перегони на мітлах стали переможними для найспритнішої команди юних чаклунів, а квест містичними підземеллями Хогвартса у пошуках Поштової Сови обернувся для учасників справжнім іспитом на відвагу та інтуїцію.

За кожне вірно виконане завдання студенти отримували кнати (бали) у вигляді магічних кульок.

Кульмінацією заходу став доленосний фінальний екзамен на знання змісту серії книг про Гаррі Поттера, після якого команди повернулись до головної зали для підрахунку кнапів та оголошення переможців.

За підсумками виконаних завдань найбільшу кількість магічних кульок, а отже й перемогу у квесті здобула команда Гафелпаф!

І команда переможців і абсолютно всі учасники Ночі Гаррі Поттера отримали від бібліотеки/Хогвартсу чудові призи та сертифікати про успішне проходження курсу навчання у Школі Чародійства та Магії.

Завершилось дійство традиційним бенкетом у таверні «Три мітли» від Гаррі Поттера.

Ми щиро вдячні читачам-учасникам, які своїми непідробними емоціями, мудрими та злагодженими діями творили атмосферу «магічної ночі».

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей