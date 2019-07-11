Багаторічні насадження краю перевірили на небезпечних шкідників.

Як результат – фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільської області виявили американського білого метелика. Тому у селах Дарахів і Хмелівка, що на Теребовлянщині, встановили карантин.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, землекористувачі мають зібрати і знищити гусениць та кладки яєць небезпечного шкідника, зрізати гілки з гніздами гусені і спалити.

Зазначимо, американський білий метелик пошкоджує понад 300 видів різних культур.

Найбільш улюбленими для нього є шовковиця, клен американський, айва, бузина, вишня, груша, виноград, волоський горіх, слива, хміль і яблуня.