У Шумському районі масово гинуть бджоли, місцеві мешканці підозрюють отруєння хімікатами.

До поліцейських із заявою звернувся житель села Великі Загайці і повідомив, що працівники агрофірми, не попередивши жителів навколишніх сіл, які займаються бджолярством, проводили скроплення своїх полів хімікатами, що призвело до загибелі бджіл та порушення ветеринарних правил.

З’ясувалося, агрофірма проводила скроплення полів з ріпаком між селами Мирове та Рохманів. Селяни, що займаються бджолярством у навколишніх населених пунктах, кажуть, комахи раптово почали гинути.

Наразі створена спеціальна комісія, яка встановить завдані збитки. Поліцейські внесли відомості за даним фактом в ЄРДР і кваліфікували частиною 1 статті 251 ККУ – порушення ветеринарних правил, повідомляють в ГУ НП.