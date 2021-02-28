У селах Верхній Івачів, Івачів Долішній, Плотича, Чистилів і Гаї Шевченківські тимчасово припинять подачу холодної води.
Про це повідомляють у КП “Тернопільводоканал“.
Водопостачання припинять з 8 години 3 березня, а відновлять – о 24 годині 6 березня.
Це пов’язано з проведенням робіт із заміни запірної арматури на магістральному водогоні “Верхній Івачів-Тернопіль” діаметром 800 мм.
У водоканалі просять вибачення за тимчасові незручності та радять мешканцям сіл завчасно зробити необхідний запас води.
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