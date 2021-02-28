У кількох селах Тернопільської громади припинять водопостачання

У селах Верхній Івачів, Івачів Долішній, Плотича, Чистилів і Гаї Шевченківські тимчасово припинять подачу холодної води.

Про це повідомляють у КП “Тернопільводоканал“.

Водопостачання припинять з 8 години 3 березня, а відновлять – о 24 годині 6 березня.

Це пов’язано з проведенням робіт із заміни запірної арматури на магістральному водогоні “Верхній Івачів-Тернопіль” діаметром 800 мм.

У водоканалі просять вибачення за тимчасові незручності та радять мешканцям сіл завчасно зробити необхідний запас води.