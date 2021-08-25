28 серпня у Тернополі, окрім Дня міста, містяни та гості також відзначатимуть храмовий празник у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького. Готуються до цього свята заздалегідь.

Зокрема, 27 серпня виставлять Плащаницю Успіння Пресвятої Богородиці, до якої кожен охочий зможе прийти, щоб помолитися.

– Напередодні храмового празнику Успіння Пресвятої Богородиці – з 25 по 27 серпня – в нашому храмі будуть відбуватися реколекції – дні приготування до храмового празнику. З середи по п’ятницю увечері буде служитись Свята Літургія, і після цього буде почергова реколекційна наука. Голосити реколекції буде наш отець Назар Саврас, редемпторист. Також у п’ятницю, 27 серпня, ми теж запрошуємо до спільної молитви, після Літургії буде служитися вечірня, і після неї ми будемо виставляти Плащаницю Успіння Пресвятої Богородиці, до якої теж кожен із нас буде мати змогу прийти, щоб помолитися. І після виставлення Плащаниці буде чергова, третя, наука. І також у храмі передбачені коротенькі кількагодинні молитовні чування, які допоможуть більш духовно зрозуміти значення самої події, можна так сказати, як празника Успіння Пресвятої Богородиці, – розповів студії “Файне місто” настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці отець Василь.

28 серпня о 10:00 у храмі буде Архиєрейська Свята Літургія, яку очолить помічник Львівської митрополії владика Володимир Груца.