Храм у селі Байківці офіційно передали під опіку католицької церкви. Вчора, 27 вересня, у стінах церкви відбулася урочиста Свята Меса.

Під час урочистої Святої Меси Архієпископ Мечислав Мокшицький освятив повернений храм. Заступником парафіяльної спільноти став святий Шарбель, мощі якого передали під час меси.

«Ми переживаємо історичний момент, коли змогли повернутися до свого храму. У святині зберігатимуться реліквії Св. Шарбеля, які нам вдалося привезти зі Лівану. Зважаючи на світову пандемію ми вирішили, що саме цей святий має стати заступником релігійної громади. Адже він володів даром зцілення від різних недуг», – підкреслив Едуард Кава, єпископ-помічник Львівської Архідеєцезії Римсько-католицької Церкви.

До слова, Святий Шарбель (при народженні Юсеф Махлуф, народився 8 травня 1828 року. Помер 24 грудня 1898) – арабський католицький святий та чудотворець з Лівану, мароніт. 9 жовтня 1977 року священомонаха-мароніта Шарбеля зараховано до Сонму Святих. Під час канонізації цього ліванського духовного подвижника Папа Римський Павло VI назвав його одним із найбільших святих XX століття.Святий Шарбель був пустельником, жив у монастирі св. Марона у Лівані. Ще за життя Св. Шарбель був відомий як чудотворець, а після смерті число зцілень за його заступництвом зросло. На його могилі з’явилося незвичайне сяйво, про яке свідчили багато людей, у тому числі і місцевий мусульманський префект. Це сяйво неможливо було пояснити раціонально. Врешті-решт влада дала дозвіл відкрити труну. Тіло святого відлюдника виявилося нетлінним, а через 4 місяці труну знову відкрили, у присутності комісії експертів, які підтвердили, що тіло збереглося в такому стані, ніби його щойно поклали в труну.