«Зігрій вбогого світлом стрітенської свічки» — благодійну акцію під такою назвою організували у Тернополі. Юні вихованці фонду “Карітас”

виготовили понад 500 воскових свічок та розповсюдили їх у храмах міста та району.

Свічки виготовлені із натуральної сировини. Вони мають стати символами природного походження енергії, яку свідоме суспільство повинно черпати з відновлювальних природних джерел, таких, як сонце, вітер, вода.

«Ми об’єдналися навколо цієї акції з метою допомогти вбогим, які через різні життєві причини опинились на межі існування. Це є нашим обов’язком – і Церкви як інституції, так і суспільства загалом. Мільйони поруч із нами живуть і сьогодні в тіні цього повільного голодного вмирання, – мовчазні, позбавлені гідності, уваги, співчуття, допомоги і розуміння. Їхнє горе, придушене нашою нечутливістю і бездіяльністю, біль стає ще більш кричущим і нестерпним, бо байдужість убиває! Мусимо почати від заспокоєння базових потреб, зокрема від подолання голоду навколо нас”, – зазначив референт Екобюро архиєпархії УГКЦ о. Василь Шафран.

Додамо, благодійну акцію «Зігрій вбогого світлом стрітенської свічки» започаткували два роки тому в Івано-Франківську. Виручені на акціях кошти спрямують на підтримку діючих проектів «Благодійна їдальня» та «Про милосердя».