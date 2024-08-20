Мощі святої Терези з Лізьє перебуватимуть 25-26 серпня у Чортківському Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці собору, пише “Терен“.

“25-26 серпня велика подія – до нашої катедри прибувають мощі св. Терези з Лізьє – вчителя Церкви, яка за словами Папи Пія XI – найбільша свята XX століття. Її мощі подорожують цілим світом, і два дні будуть у нашому храмі”, – йдеться в повідомленні.

Довідково

Св. Тере́за з Лізьє (Свята Тереза Дитяти Ісуса і Святого Лику, Свята Тереза Мала; в миру Тереза Мартен; 2 січня 1873, — 30 вересня 1897) — католицька богословка та свята, монахиня-кармелітка, одна із чотирьох жінок, удостоєних титулу Учитель Церкви.

Після смерті Терези та опублікування її автобіографії відбулося стрімке зростання її культу. Через 12 років після її смерті до монастиря надходило по 50 листів на день. Було випущено тисячі образків з частинками предметів, якими користувалась чи яких торкалась Тереза. З часу смерті і до канонізації у 1925 році було розповсюджено понад 30 млн образків і понад 17 млн реліквій.

У 1921 р., декрет Ватикану проголосив, що Тереза прожила життя, повне героїчних чеснот.

У 1925 році Папа римський Пій XI канонізував (визнав святою) Терезу з Лізь’є та проголосив її Покровителькою Католицьких Місій.

19 жовтня 1997 року Папа Йоан Павло ІІ проголосив Святу Терезу від Дитяти Ісус Вчителем Церкви.