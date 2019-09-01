Дитячий конфлікт на Тернопільщині переріс у двобій між мамами.

Дві односельчанки навіть мають фото із подряпинами від манікюру іншої, йдеться у сюжеті ТСН.

Фото проти фото. На одній світлині безробітна Оксана із Плебанівки. У неї рана під оком і усе обличчя замащене кров’ю. А інші фото показує місцева медсестра Олеся Олегівна — у неї подряпана зона декольте.

Гризня між жінками почалася після їхньої бійки. Оксана запевняє — медсестра її обливала водою, тягала за волосся, хапнула за шию і повалила на землю, а наприкінці ще й стукнула під око залізним розпилювачем садового шланга.

“Одною рукою мене за волосся тримала лівою, а правою нанесла удар отут в зоні і отут нанесла удар”, – стверджує Оксана Цюпа.

Олеся Олегівна усе заперечує. Стверджує, що захищалася від нападу Оксани, яка прийшла на її обійстя сваритися.

“Кинулася на мене, коли вона кинулася — кран в руках і вона вдарилася до крана”, – запевняє Олеся Волочиста.

Якщо Оксана сама вдарилася об залізну верхівку поливального шланга, то чому така глибока рана під оком, яка досі не затягується, обурюється її мама.

У Плебанівці не стихають розмови про сутичку між жінками. Більшість вважають, що бійку спровокувала Оксана. Бо за медсестрою із тридцятирічним стажем жодних випадів агресії не помічали.

Староста села, який намагається розібратися, хто на кого кинувся, якраз розмірковує над характеристиками обидвох. Бо жінки написали одна на одну заяви у поліцію про побиття. Утім, стає на захист медпрацівниці.

“Та тоді на неї пшикнула водою. Отак взяла і влила їй в лице водою, каже — охолонь. А вона зразу кинулася на медсестру. Вона каже “та охолонь, чекай, я ж твого малого не била”, і так дальше”, – пояснює староста Плебанівки.

А десятирічний син Оксани переконує — медсестра його таки сварила та зачіпала, бо у нього було непорозуміння з її дочкою Вікою. Тому мама і вирушила до медпрацівниці захищати його.

Конфлікт між дітьми спровокував конфлікт між мамами. Але у Плебанівці засуджують не так жіночу бійку, як те, що Оксана виклала фото закривавленого обличчя у соцмережі і надала події розголосу.

Поки у селі обговорюють незвичайну подію, триває судмедекспертиза травмувань обличчя та шиї Оксани. Після цього правоохоронці з’ясовуватимуть, чи Оксана сама вдарилася об залізний розпилювач води, чи її таки покалічила медсестра.

Кореспондент ТСН Світлана Павук