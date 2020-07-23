Працівники лабораторії ветсанекспертизи перевіряють кавуни та дині на тернопільських ринках. Вони відбирають зразки ягід і визначають у них вміст нітратів. Через перевищення допустимого рівня цих речовин, партії ягід вилучають.

Експерти у Тернополі досліджують зразки баштанних культур з різних точок на ринку міста, перевіряють баштанні і в продавців зі стихійної торгівлі. За результатами досліджень, частина кавунів виявилася з перевищеним вмістом нітратів. Відтак на центральному ринку вилучили близько 300 кг. кавунів і 200 кг. дині.

«Якщо експертиза показує перевищений вміст нітратів, то ціла партія баштанних вилучається. Працівники лабораторії ветсанекспертизи перевіряють баштанні кожного дня. Оскільки на ринках області збільшується реалізація і асортимент свіжих овочів, фруктів та ягід. Простежуємо тенденцію, що кількість випадків, у яких виявляється завищений вміст нітратів зменшується», – зазначив директор Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Олег Васильків.

Попри великий асортимент кавунів і динь на ринках, сезон цих культур ще не розпочався. За словами фахівців, пора природно спілих баштанних стартує у серпні. Відтак жителям краю радять бути обережними із вживанням ранніх кавунів і динь.

Софія Романська