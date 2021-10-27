“Свято сім’ї” організували в Архикатедральному соборі Тернополя. У дійстві взяли участь родини, діти яких готуються до таїнства сповіді та урочистого причастя.

Шестирічна Анастасія розповідає, що храм відвідує змалечку. Дівчинка прийшла, щоб підготуватися до причастя. “Це важливий крок для мене. Прийшла разом з батьками і бабусею. А ще тут цікава програма і нові друзі”.

Урочистості для дітей організували священики Архикатедрального собору Пресвятої Богородиці. Дійство відбулося після Божественної літургії на церковному подвір’ї. «Сьогоднішнє свято сім‘ї має дати нам нагоду усвідомити, що наша парафіяльна спільнота — це теж велика сім‘я Божих дітей. Ми зустрічаємося щонеділі у храмі, але дуже часто нам бракує часу, щоб поспілкуватися, побути разом, повеселитись і навіть попити чаю. Сьогоднішній день саме для цього, щоб радіти від зустрічі. Живемо в часі, коли сімейні цінності та сім‘я як така, мають багато викликів, тому ми, церковна спільнота, маємо обов‘язок подолати ті виклики. Ми покликані свідчити один одному красу сімейної любові і допомогти у потребі», – наголосив адміністратор храму, отець Орест Павліський.

Усі присутні брали участь у святковому концерті, вікторинах, веселих іграх, театрально-екскурсійних імпрезах. Також діти мали змогу зігрітись теплим чаєм та почастуватись пампушками, що їх приготували парафіяльні господині.