Після тривалої карантинної перерви у Тернополі відновили зустрічі “Матері в молитві”.

Вони щотижня збираються у Катедральному соборі для молитовного єднання та взаємної підтримки.

Тернополянка Марія Гук розповідає, що приєдналася до “Матерів у молитві” нещодавно. Втім, жінка відчуває необхідність у таких зустрічах.

“Зараз непростий час, дуже багато переживань. Знести їх буває непросто, а такі молитовні зустрічі допомагають у цьому. Радію, що маю можливість долучитися до таких молитовних єднань. Намагаюся бути підтримкою для тих матерів, які пережили велике горе, втратили своїх дітей. Життя триває, і ми мусимо бути корисними один одному”.

Нагадаємо, зустріч “Матерів в молитві” з капеланом відбувається у Катедральному соборі Непорочного Зачаття щовівторка о 17:30. Приєднатися до спільноти можуть всі охочі.