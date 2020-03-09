Молитва за мир і спокій в Україні відбулася в Архикатедральному соборі Тернополя. Долучилися до богослужіння представники молодіжних спільнот та Марійські дружини.

Організувала молитовну акцію у храмі комісія у справах молоді УГКЦ. З цієї нагоди до Архикатедрального собору прийшло чимало молоді і дітей.

«Ми плануємо жити в Україні, тому нас дуже хвилює її благополучне майбутнє. Дуже сумно, що на Східній Україні досі триває війна, яка забирає життя наших людей. Сьогодні прийшли, щоб молитися за вирішення цього питання, а також інших проблем в Україні. Хочеться, щоб нарешті настав довгоочікуваний спокій і благополуччя», – зазначає учасниця молитовної акції Уляна Гук.

Додамо, у рамках духовних приготувань до свята Воскресіння в Архикатедральному соборі тривають щоденні молитовні зустрічі.

Софія Романська