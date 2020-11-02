Вчора увечері в Рахівському районі Закарпатської області під час проходження маршруту заблукали двоє туристів.

19-річні мешканці Тернополя спускалися в бік с. Богдан і в певний момент зрозуміли, що заблукали. Про це інформує Терміново з посиланням на Telegram-канал МВС. У темряві хлопці не могли знайти жодних вказівників, тож зателефонували за номером 101.

Оскільки з туристами не було телефонного зв’язку, рахівські надзвичайники прочісували імовірні місця перебування хлопців. Врешті заблукалих туристів знайшли неподалік озера Бребенєскул. Медичної допомоги хлопці не потребували, їх доставили до хостела у м.Рахів.

Рятувальники нагадують: вирушаючи у туристичний похід, будьте уважними та обережними, у разі виникнення надзвичайної події телефонуйте до Служби порятунку.