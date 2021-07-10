У Карпатах врятували туристку з Тернополя, яка отримала сонячний удар

Під час походу в горах Закарпаття погіршилося самопочуття у туристки з Тернополя.

Допомогу жінці надавали рятувальники, — повідомив речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп.

За його словами, 24-річна жителька Тернополя разом із другом відвідала фестиваль “Шипіт” і вирішила піти пішки через гори від с. Пилипець до смт Міжгір’я Хустського району. “Проте в районі г. Менчул у дівчини погіршилося самопочуття. Туристи подзвонили рятувальникам”, — додав речник.

Рятувальники знайшли дівчину й надали їй першу допомогу, оскільки в неї були всі ознаки сонячного удару. Після цього о 20:00 туристку супроводили до автостанції в смт Міжгір’я. Від подальшої медичної допомоги дівчина відмовилася.