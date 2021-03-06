Невиліковно хворим допомагатимуть у Тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Зокрема, там прийматимуть самотніх краян, які мають онкологічні захворювання IV стадії.

“Паліативний догляд” – це нова соціальна послуга Тернопільського благодійного фонду “Карітас”. Як зазначив керівник закладу о. Андрій Марчук, фонд отримав ще одну можливість допомагати потребуючим одиноким людям. Послуга діятиме за рахунок бюджетних коштів. “За результатами конкурсу, на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, “Карітас Тернопіль” буде надавати соціальну послугу — «Паліативний догляд» для осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії”.

Додамо, паліативний догляд — це вид медичної допомоги для людей із серйозними хворобами. Серед завдань — полегшити симптоми і зменшити страждання від серйозної хвороби, а відтак покращити якість життя як пацієнта, так і сім’ї, рідних і близьких. Паліативну допомогу може надавати спеціально підготовлена команда лікарів, медсестер та інших фахівців.