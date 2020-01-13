19-річний тернополянин став жертвою злодія у закладі громадського харчування. Юнак смакував обідом, а злодій, тим часом, вполював зі столику його мобільний.

Поліцейські з’ясували, що втрачений пристрій вартістю 7 тисяч гривень непомітно викрала одна з відвідувачок, 25-річна мешканка обласного центру. Поки власник відійшов взяти куртку з вішака, телефон отримав нового господаря.

Злодійку правоохоронці розшукали, вона у скоєному зізналася. Протиправний вчинок зловмисниця скоїла вперше, однак навіть щире каяття не звільняє її від відповідальності.

За фактом крадіжки триває досудове розслідування.