19-річний тернополянин  став жертвою злодія у закладі громадського харчування. Юнак смакував обідом, а злодій, тим часом, вполював зі столику його мобільний. 

Поліцейські з’ясували, що втрачений пристрій вартістю 7 тисяч гривень непомітно викрала одна з відвідувачок, 25-річна мешканка обласного центру. Поки  власник відійшов взяти куртку з вішака, телефон отримав нового господаря. 

Злодійку правоохоронці розшукали, вона у скоєному зізналася. Протиправний вчинок зловмисниця скоїла вперше, однак навіть щире каяття  не звільняє її від відповідальності.

За фактом крадіжки триває досудове розслідування.