З ініціативи Віктора Овчарука та за сприяння Тернопільської обласної ради на базі Тернопільської обласної дитячої лікарні працює єдине в області відділення дитячої онкогематології.

До 2018 року в області не було онкогематологічного відділення. Два роки тому з ініціативи голови Тернопільської облради Віктора Овчарука вдалось реалізовувати цей проект.

– Я горджуся тим, що на сьогоднішній день ми створили умови для дітей, які хворіють важкою недугою. Важливо, щоб маленькі пацієнти мали найкращі умови. Цього відділення в області не було, тому у 2018 році за моєю рекомендацією спільно з командою ми виділили 8 мільйонів для реконструкції цього відділення. Дуже приємно чути слова вдячності від пацієнтів, які тут лікуються, – зазначив Віктор Овчарук.

Заступниця медичного директора з медсестринства КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради Ірина Антонюк наголошує, маленьким пацієнтам тут надають якісні медпослуги європейського рівня.

– Тут облаштовано сильну базу, сучасну вентиляцію, опалення. Дітям тут комфортно, бо відділення знаходиться на першому поверсі. Будь-які консультації пацієнти можуть отримати на місці, вони забезпечені усіма необхідними препаратами, – каже Ірина Антонюк.

Загалом Тернопільська обласна рада протягом 2016-2019 років виділила 42 млн грн для створення умов та надання медичної допомоги пацієнтам Тернопільської обласної дитячої лікарні.